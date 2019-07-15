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У полицейских из-под носа угнали служебный автомобиль

Понедельник, 15 июля 2019, 12:42

В Белой Церкви у работников патрульной полиции угнали служебный автомобиль, пока они отвлеклись на другого правонарушителя.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви в Facebook.

Отмечается, что происшествие произошло 14 июля, когда патрульные вместе с работником Белоцерковского отдела полиции прибыли на отработку вызова "Кража" по бульвару Александрийскому.

В полиции добавили, что во время обследования прилегающей территории, правоохранители никого не обнаружили, поэтому вернулись к служебному авто, чтобы отправиться на другой вызов.

"Когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон - подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, препятствовал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.

"Гражданин на замечание не реагировал, оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении", - добавили в полиции.

Сообщается, что за 10 минут служебный автомобиль нашли, без повреждений, никакие вещи или документы не исчезли.

Сведения о происшествии внесены в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Полицейские установили личность похитителя, он задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и находится в отделении полиции.

Также проводится служебное расследование инцидента.

Украинская правда

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Темы: полицияБелая Церковь
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