ФСБ заявила про затримання 2 українців на адмінмежі з Кримом

У прикордонному управлінні ФСБ Росії повідомляють про затримання 15 липня в російському пункті пропуску на адмінкордоні з анексованим Кримом двох громадян України.

За даними прес-служби російського відомства, затримані перебували "в федеральному і міждержавному розшуку", повідомляє "Крми.Реаліі".

Як стверджують у відомстві, один із затриманих "підозрюється в убивстві", вчиненому на території Криму, а другого шукають органи правопорядку Молдови "за керування транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння".

Повідомляється, що затриманих українців передали силовикам.

Імена та прізвища українців не вказано.

Коментарі затриманих відсутні.

На сайтах ФСБ РФ і її Прикордонної служби відкритої інформації про затримання 15 липня немає.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінмежі з Кримом громадян України неможливо, адже російська сторона не відкриває їхні персональні дані.

Українські прикордонники не підтримують "контактів з окупантами".