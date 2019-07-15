ФСБ заявила о задержании 2 украинцев на админгранице с Крымом

В пограничном управлении ФСБ России сообщают о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице с аннексированным Крымом двух граждан Украины.

По данным пресс-службы российского ведомства, задержанные находились "в федеральном и межгосударственном розыске", сообщает "Крым.Реалии".

Как утверждают в ведомстве, один из задержанных "подозревается в убийстве", совершенном на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы "за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Сообщается, что задержанных украинцев передали силовикам.

Имена и фамилии украинцев не указаны.

Комментарии задержанных отсутствуют.

На сайтах ФСБ РФ и ее Пограничной службы открытой информации о задержании 15 июля нет.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные.

Украинские пограничники не поддерживают "контактов с оккупантами".