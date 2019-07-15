На Донбасі 5 обстрілів і напад диверсантів: є поранений

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Понеділок, 15 липня 2019, 13:58

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил: поранення отримав боєць.

Про це на традиційному брифінгу повідомив речник Міноборони з питань ООС полковник Дмитро Гуцуляк.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Крім цього повідомляється про бойове зіткнення.

"За наявною на даний час інформацією, вночі близько 02.30 нашим спостерігачем в районі Водяного, було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухались в напрямку села Водяне. При наближенні противника на вигідну дистанцію зав’язався бій, ворог поспішно відступив. Втрати противника уточнюються", повідомили в штабі.

Зазначається, що на місці бойового зіткнення бійці ООС знайшли рештки РПГ-7В та пошкоджений АК-74. Втрат серед особового складу бригади не має.

Українська правда

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