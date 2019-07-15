На Донбассе 5 обстрелов и нападение диверсантов: есть раненый

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Понедельник, 15 июля 2019, 13:58

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 5 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил: ранения получил боец.

Об этом на традиционном брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам ООС полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуированы в медицинское учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме этого сообщается о боевом столкновении.

"По имеющейся на данный момент информации, ночью около 02.30 нашим наблюдателем в районе Водяного, было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное. При приближении противника на выгодную дистанцию ​​завязался бой, враг поспешно отступил . Потери противника уточняются ", сообщили в штабе.

Отмечается, что на месте боестолкновения бойцы ООС нашли остатки РПГ-7В и поврежден АК-74. Потерь среди личного состава бригады не имеет.

Украинская правда

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