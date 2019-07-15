Кілька українців створили бізнес з ремонту техніки бойовиків – СБУ

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Понеділок, 15 липня 2019, 14:56

Співробітники СБУ блокували протиправний механізм сприяння діяльності та фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", організатора схеми затримали.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що кілька українських громадян за погодженням із бойовиками зареєстрували на тимчасово окупованих територіях комерційні структури для надання послуг підприємствам у так званих "ДНР/ЛНР".

Зокрема, вони надавали послуги з ремонту, техобслуговування машин, монтажу обладнання й устаткування воєнізованому формуванню "МЧС ДНР".

"При цьому, зареєстровані  приватні підприємства систематично сплачували "податки" до псевдобюджетів терористичних організацій", - йдеться в повідомленні.

Кошти, які надходили до бюджету, бойовики використовували для фінансування незаконних воєнізованих формувань.

Організатора протиправної оборудки, який постійно проживав на тимчасово окупованих територіях, затримали, коли він прибув на територію, підконтрольну українській владі.

"Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Тривають слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУ Донбас


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