Несколько украинцев создали бизнес по ремонту техники боевиков – СБУ

Сотрудники СБУ блокировали противоправный механизм содействия деятельности и финансирования террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", организатора схемы задержали.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько украинских граждан по согласованию с боевиками зарегистрировали на временно оккупированных территориях коммерческие структуры для оказания услуг предприятиям в так называемых "ДНР/ЛНР".

В частности, они предоставляли услуги по ремонту, техобслуживанию машин, монтажа оборудования военизированному формированию "МЧС ДНР".

"При этом зарегистрированные частные предприятия систематически платили "налоги" в псевдобюджеты террористических организаций", - говорится в сообщении.

Средства, которые поступали в бюджет, боевики использовали для финансирования незаконных военизированных формирований.

Организатора противоправной сделки, который постоянно проживал на временно оккупированных территориях, задержали, когда он прибыл на территорию, подконтрольную украинской власти.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Следственные действия продолжаются.