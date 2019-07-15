Зеленський змінює 12 послів

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Понеділок, 15 липня 2019, 19:46

Джерело: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розпочав оновлення дипломатичного корпусу з заміни 12 послів.

Пряма мова: "Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів".

Деталі: Чинним послом України в США є Валерій Чалий. 

18 червня США призначили своїм тимчасово повіреним Вільяма Тейлора. Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.

Українська правда

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Теми: Зеленський зовнішня політика кадри


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