Зеленський змінює 12 послів
Джерело: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський розпочав оновлення дипломатичного корпусу з заміни 12 послів.
Пряма мова: "Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів".
Деталі: Чинним послом України в США є Валерій Чалий.
18 червня США призначили своїм тимчасово повіреним Вільяма Тейлора. Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.
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