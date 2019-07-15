Зеленский меняет 12 послов
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Понедельник, 15 июля 2019, 19:46
Источник: Офис президента
Президент Владимир Зеленский начал обновление дипломатического корпуса с замены 12 послов.
Прямая речь: "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов".
Детали: Действующим послом Украины в США является Валерий Чалый.
18 июня США назначили своим временно поверенным Уильяма Тейлора. Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.
Украинская правда
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