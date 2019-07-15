Двоє екс-найманців "ДНР" з Краматорська здалися поліції

Джерело: поліція Донеччини

У Краматорську двоє екс-найманців самопроголошеної "ДНР" здалися поліції.

Деталі: Чоловіки 1975 та 1979 років народження, як повідомляє поліція, поділилися з правоохоронцями "деталями устрою бандформувань".

Стосовно них розпочалося досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу – "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Колишні найманці також зізналися, що у травні 2014 року повірили пропаганді та приєдналися до так званої "ДНР". До звільнення міста від бойовиків працювали на контрольно-пропускному пункті в районі Станкострою в Краматорську – оглядали автотранспорт, перевіряли документи.