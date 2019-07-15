Двое экс-наемников "ДНР" из Краматорска сдались полиции

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Понедельник, 15 июля 2019, 20:27

Источник: полиция Донецкой области

В Краматорске два местных экс-наемника самопровозглашенной "ДНР" сдались полиции.

Детали: Мужчины 1975 и 1979 рождения, как сообщает полиция, поделились с правоохранительными органами "деталями устройства бандформирований".

В отношении них началось досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса - "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Бывшие наемники также признались, что в мае 2014 года поверили пропаганде и присоединились к так называемой "ДНР". До освобождения города от боевиков работали на контрольно-пропускном пункте в районе Станкостроя в Краматорске – осматривали автотранспорт, проверяли документы.

Украинская правда

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