Фінляндія підняла винищувачі через три військові літаки РФ

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Понеділок, 15 липня 2019, 20:50

Джерело: "Європейська правда" цитує заяву фінських військових

Винищувачі ВПС Фінляндії в понеділок були підняті в повітря для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем.

Пряма мова: "15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря".

 
 
 

Деталі: Повітряний простір Фінляндії не було порушено.

Ту-160 - надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець з крилом змінної стріловидності. Це - найважчий бойовий літак у світі, а також найбільш швидкий бомбардувальник на озброєнні РФ.

А-50 - російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76.

Су-35 - російський багатоцільовий надманеврений винищувач покоління 4++.

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Теми: Фінляндія Росія


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