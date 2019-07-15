Финляндия подняла истребители из-за трех военных самолетов РФ

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Понедельник, 15 июля 2019, 20:50

Источник: "Европейская правда" цитирует заявление финских военных

Истребители ВВС Финляндии в понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

Прямая речь: "15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря".

 
 
 

Подробности: Воздушное пространство Финляндии не было нарушено.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это - самый тяжелый боевой самолет в мире, а также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении РФ.

А-50 - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++.

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Темы: Финляндия Росcия


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