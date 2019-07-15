Поліція затримала митника, який заробив третину мільйона на розмитненні автівок

Джерело: Національна поліція

У Вінницькій області начальник митного посту брав по 500 гривень за кожну митну декларацію на транспортний засіб.

Пряма мова: "До злочинної схеми причетні начальник одного з митних постів та інші митники. За кожну виставлену митну декларацію суб’єкти господарювання повинні були сплачувати 500 гривень неправомірної вигоди"

"Задокументували численні факти одержання начальником одного з митних постів винагороди на загальну суму майже 300 тисяч гривень. За певну винагороду останній вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення транспортних засобів".

Деталі: Корупційну схему викрили оперативники управління захисту економіки в Вінницькій області Нацполіції та слідчі теруправління ДБР у м. Хмельницькому за участі військової прокуратури Вінницького гарнізону.

Начальника посту та підлеглого затримали під час одержання грошей. Правоохоронці вилучили 95 700 гривень.