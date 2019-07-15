Поліція затримала митника, який заробив третину мільйона на розмитненні автівок
Джерело: Національна поліція
У Вінницькій області начальник митного посту брав по 500 гривень за кожну митну декларацію на транспортний засіб.
Пряма мова: "До злочинної схеми причетні начальник одного з митних постів та інші митники. За кожну виставлену митну декларацію суб’єкти господарювання повинні були сплачувати 500 гривень неправомірної вигоди"
"Задокументували численні факти одержання начальником одного з митних постів винагороди на загальну суму майже 300 тисяч гривень. За певну винагороду останній вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення транспортних засобів".
Деталі: Корупційну схему викрили оперативники управління захисту економіки в Вінницькій області Нацполіції та слідчі теруправління ДБР у м. Хмельницькому за участі військової прокуратури Вінницького гарнізону.
Начальника посту та підлеглого затримали під час одержання грошей. Правоохоронці вилучили 95 700 гривень.