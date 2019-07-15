Полиция задержала таможенника, заработавшего треть миллиона на растаможке автомобилей

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Понедельник, 15 июля 2019, 22:05

Источник: Национальная полиция

В Винницкой области начальник таможенного поста брал по 500 гривен за каждую таможенную декларацию при растаможивании автомобилей.

Прямая речь: "К преступной схеме причастны начальник одного из таможенных постов и другие таможенники. За каждую выставленную таможенную декларацию субъекты хозяйствования должны были платить 500 гривен неправомерной выгоды".

"Задокументировали многочисленные факты получения начальником одного из таможенных постов вознаграждения на общую сумму почти 300 тысяч гривен. За определенное вознаграждение последний решал вопрос о беспрепятственном растаможивании транспортных средств".

 
 

Детали: Коррупционную схему разоблачили оперативники управления защиты экономики в Винницкой области Нацполиции и следователи теруправления ГБР в Хмельницком при участии военной прокуратуры Винницкого гарнизона.

Начальника поста и подчиненного задержали во время получения денег. Правоохранители изъяли 95 700 гривен.

Украинская правда

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Темы: таможня полиция


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