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На танкері в Індійському океані виявили тіло українського моряка

Вівторок, 16 липня 2019, 03:33

На борту танкера GAS AEGEAN під ліберійським прапором в Індійському океані, біля північного заходу півострова Індостан, екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків.

Про це повідомляє Фонд допомоги морякам "Ассоль".

Один із загиблих - 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), ще один - 39-річний моряк з Росії.

Судно, яке прямує з Франції в Східну Індію, після цього змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки. Тіла моряків відправили на експертизу.

За непідтвердженими даними, напередодні чоловіки розпивали спирт, який раніше вони взяли в госпіталі. Причини трагедії належить встановити слідству.

Теми: Індія
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