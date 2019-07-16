На танкере в Индийском океане обнаружили тело украинского моряка
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Вторник, 16 июля 2019, 03:33
На борту танкера GAS AEGEAN под либерийским флагом в Индийском океане, у северо-запада полуострова Индостан, экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков.
Об этом сообщает Фонд помощи морякам "Ассоль".
Один из погибших — 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один — 39-летний моряк из России.
Судно, направляющееся из Франция в Восточную Индию, после этого сменило курс и зашло в один из порт Шри-Ланки. Тела моряков отправили на экспертизу.
По неподтвержденным данным, накануне мужчины распивали спирт, который ранее они взяли в госпитале. Причины трагедии предстоит установить следствию.
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