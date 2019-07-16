Ердоган хоче виробляти С-400 разом з Росією

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Вівторок, 16 липня 2019, 04:44

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір спільно з Росією займатися виробництвом систем протиракетної оборони С-400.

Про це пише DW.

Як заявив Ердоган, спільне виробництво з РФ є "метою" Туреччини. Крім того, президент Туреччини повідомив, що поставки закуплених у Росії C-400 повинні завершитися до квітня 2020 року. За даними міністерства оборони в Анкарі, за останні дні прибуло 9 літаків з комплектуючими для систем ПРО.

Нагадаємо:

  • Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.
  • У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.
  • Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку. Вашингтон також сказав, що Туреччині не буде дозволено брати участь у програмі виробництва високотехнологічних винищувачів F-35.
  • Уже стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони С-400.
  • Згідно з домовленостями по НАТО, члени альянсу повинні купувати лише ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
  • 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400.

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Теми: Туреччина Росія ПРО НАТО США


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