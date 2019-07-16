Ердоган хоче виробляти С-400 разом з Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір спільно з Росією займатися виробництвом систем протиракетної оборони С-400.

Про це пише DW.

Як заявив Ердоган, спільне виробництво з РФ є "метою" Туреччини. Крім того, президент Туреччини повідомив, що поставки закуплених у Росії C-400 повинні завершитися до квітня 2020 року. За даними міністерства оборони в Анкарі, за останні дні прибуло 9 літаків з комплектуючими для систем ПРО.

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