Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией
Вторник, 16 июля 2019, 04:44
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совместно с Россией заниматься производством систем противоракетной обороны С-400.
Об этом пишет DW.
Как заявил Эрдоган, совместное производство с РФ является "целью" Турции. Кроме того, президент Турции сообщил, что поставки закупленных у России С-400 должны завершиться к апрелю 2020 года. По данным министерства обороны в Анкаре, за последние дни прибыло 9 самолетов с комплектующими для систем ПРО.
Напомним:
- Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.
- В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
- Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она совершит покупку. Вашингтон также сказал, что Турции не будет разрешено участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.
- Уже стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
- Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
- 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400