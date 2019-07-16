Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совместно с Россией заниматься производством систем противоракетной обороны С-400.

Об этом пишет DW.

Как заявил Эрдоган, совместное производство с РФ является "целью" Турции. Кроме того, президент Турции сообщил, что поставки закупленных у России С-400 должны завершиться к апрелю 2020 года. По данным министерства обороны в Анкаре, за последние дни прибыло 9 самолетов с комплектующими для систем ПРО.

Напомним: