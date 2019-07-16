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Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

Вторник, 16 июля 2019, 04:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совместно с Россией заниматься производством систем противоракетной обороны С-400.

Об этом пишет DW.

Как заявил Эрдоган, совместное производство с РФ является "целью" Турции. Кроме того, президент Турции сообщил, что поставки закупленных у России С-400 должны завершиться к апрелю 2020 года. По данным министерства обороны в Анкаре, за последние дни прибыло 9 самолетов с комплектующими для систем ПРО.

Напомним:

  • Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.
  • В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
  • Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она совершит покупку. Вашингтон также сказал, что Турции не будет разрешено участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.
  • Уже стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
  • Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
  • 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияРосcияПРОНАТОСША
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