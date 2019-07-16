У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори
Вівторок, 16 липня 2019, 09:16
Джерело: Ліга.net.
Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів.
Про це заявив парламентський представник Володимира Зеленського Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV увечері 15 липня.
За його словами, поки немає консенсусу про те, коли найкраще їх проводити – і чи проводити достроково взагалі.
Пряма мова: "Буде це здійснено наступної осені чи це може бути здійснено ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, що стосується відносин влада/людина...
Якщо ти кинеш свіжий огірок у бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком".
Нагадаємо:
- Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Чергові мали відбутися 27 жовтня.
- Приводом для дострокових виборів стала формальна відсутність коаліції. Основною ж причиною перевиборів у команді нового президента називали запит суспільства на зміни.