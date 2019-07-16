У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори

Джерело: Ліга.net.

Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів.

Про це заявив парламентський представник Володимира Зеленського Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV увечері 15 липня.

За його словами, поки немає консенсусу про те, коли найкраще їх проводити – і чи проводити достроково взагалі.

Пряма мова: "Буде це здійснено наступної осені чи це може бути здійснено ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, що стосується відносин влада/людина...

Якщо ти кинеш свіжий огірок у бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком".

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