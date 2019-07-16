У Зеленского подумывают о еще одних досрочных выборах

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Вторник, 16 июля 2019, 09:16

Источник: Лига.net.

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.

Об этом заявил парламентский представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на канале ICTV вечером 15 июля.

По его словам, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего их проводить – и проводить ли досрочно вообще.

Прямая речь: "Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть/человек...

Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом".

Напомним:

  • Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.
  • Предлогом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиция. Основной же причиной перевыборов в команде нового президента называли запрос на изменения в обществе.

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Темы: Зеленский виборы


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