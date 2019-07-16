У Зеленского подумывают о еще одних досрочных выборах

Источник: Лига.net.

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.

Об этом заявил парламентский представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на канале ICTV вечером 15 июля.

По его словам, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего их проводить – и проводить ли досрочно вообще.

Прямая речь: "Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть/человек...

Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом".

Напомним: