Українців попереджають про грози з градом і сильний вітер

16 липня в більшості областей України грози, у Приазов'ї та східних областях – подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Це I рівень небезпечності, "жовтий", попереджає Український гідрометцентр.

Державна служба з надзвичайних ситуацій називає це "погіршенням погодних умов".

Крім того, 16-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.