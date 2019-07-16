Українців попереджають про грози з градом і сильний вітер
16 липня в більшості областей України грози, у Приазов'ї та східних областях – подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
Це I рівень небезпечності, "жовтий", попереджає Український гідрометцентр.
Державна служба з надзвичайних ситуацій називає це "погіршенням погодних умов".
Крім того, 16-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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