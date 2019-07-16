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Українців попереджають про грози з градом і сильний вітер

Вівторок, 16 липня 2019, 09:40

16 липня в більшості областей України грози, у Приазов'ї та східних областях – подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Це I рівень небезпечності, "жовтий", попереджає Український гідрометцентр.

Державна служба з надзвичайних ситуацій називає це "погіршенням погодних умов".

 

Крім того, 16-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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