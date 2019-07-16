Украинцев предупреждают о грозах с градом и сильном ветре

16 июля в большинстве областей Украины грозы, в Приазовье и восточных областях – местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Это I уровень опасности, "желтый", предупреждает Украинский гидрометцентр.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям называет это "ухудшением погодных условий".

Кроме того, 16-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей –чрезвычайный уровень пожарной опасности.