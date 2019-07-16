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19-річний хлопець застрелився у поліції після спроби подвійного вбивства

Вівторок, 16 липня 2019, 11:16

У місті Ірпінь, що під Києвом, 19-річний хлопець стріляв у свою колишню дівчину та її нинішнього бойфренда, після чого сам застрелився, перебуваючи у відділку поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

До поліції повідомлення про напад надійшло у 22.00 15 липня.

На місці події поліцейські з’ясували, що дівчині та хлопцю  стріляли з травматичної зброї ззаду в голову. Вони отримали травми потиличної частини голови і були шпиталізовані. На місці події вилучені гільзи.      

Зазначається, що до скоєння замаху на умисне вбивство причетний 19-річний житель Гостомеля, якого затримали за годину з пістолетом.

За даними поліції, на хлопця одягли кайданки і доправили до Ірпінського відділу поліції для складання процесуальних документів щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України та вилучення у нього зброї.

"У приміщенні поліції чоловік невідомим способом звільнив одну руку з кайданок, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку та на підставі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю", - йдеться у повідомленні.

"В цей час чоловік зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні і вистрілив собі у голову. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 19-річного чоловіка, він помер через декілька годин у лікарні", - додали у поліції.

 
фото з місця подій

Зазначається, що події, які відбувались у відділі поліції, зафіксовані камерами відеоспостереження.

Повідомляється, що для з’ясування всіх обставин події, надання правової оцінки діям працівників поліції створена спеціальна комісія. Наразі триває службове розслідування. Працюють співробітники ДБР та УВБ. Керівництво поліції області взяло на особистий контроль.  

На даний час відкриті кримінальні провадження за  ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст.  345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.     

Українська правда
Теми: ІрпіньКиївська областьполіціявбивство
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