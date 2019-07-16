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19-летний парень застрелился в полиции после попытки двойного убийства

Вторник, 16 июля 2019, 11:16

В городе Ирпень, что под Киевом, 19-летний парень стрелял в свою бывшую девушку и ее нынешнего бойфренда, после чего сам застрелился, находясь в отделении полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В полицию сообщение о нападении поступило в 22.00 15 июля.

На месте происшествия полицейские выяснили, что девушке и парню стреляли из травматического оружия сзади в голову. Они получили травмы затылочной части головы и были госпитализированы. На месте происшествия изъяты гильзы.

Отмечается, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля, которого задержали через час с пистолетом.

По данным полиции, на парня надели наручники и доставили в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию его в порядке ст. 208 УПК Украины и изъятия у него оружия.

"В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и стал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

"В это время мужчина с оружием в руках внезапно вернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице", - добавили в полиции.

 
фото с места событий

Отмечается, что события, которые происходили в отделе полиции, зафиксированы на камеры видеонаблюдения.

Сообщается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяла на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ИрпеньКиевская областьполицияубийство
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