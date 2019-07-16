Синоптик розповіла, коли чекати значного потепління

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Вівторок, 16 липня 2019, 11:46

Найближчої доби циклон принесе в Україну короткочасні дощі та місцями грози.

Про це пише у вівторок синоптик Наталка Діденко.

"Поки антициклон із дещо депресивною назвою Xandra (як не Касандра, так Хандра)) вимітає дощі з більшості країн Європи, включно з південною частиною України, північно-східна циклонічна діяльність принесе нам 17 липня короткочасні дощі і локальні грози", – зазначає вона.

 

Водночас за словами Діденко, у південній частині країни очікується спекотна погода: +26+29 градусів.

"Поки що атмосферний тиск скаче, голови у деяких громадян болять, парасолі актуальні, а мешканцям Півдня України завтра знадобляться лише темні окуляри та чудові сарафанчики у ніжні букетики", – каже синоптик.

"Тепла погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме", – додає вона.

У більшості областей України середа буде помірною теплою, +20+24 градуси, на Заході +18+22 градуси.

У Києві 17-го липня очікуються короткочасні дощі, подекуди гроза. Найближчої ночі холоднувато, +12+14 градусів, вдень у столиці потепліє до +21+23 градусів.

За даними Діденко, вже з 19-го липня температура повітря відчутно підвищиться.

Українська правда

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Теми: погода


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