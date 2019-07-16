Синоптик рассказала, когда ждать значительного потепления

В ближайшие сутки циклон принесет в Украину кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом пишет во вторник синоптик Наталья Диденко.

"Пока антициклон с несколько депрессивной названием Xandra (как Кассандра, так Хандра)) выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам 17 июля кратковременные дожди и локальные грозы", - отмечает она.

В то же время по словам Диденко, в южной части страны ожидается жаркая погода: +26 +29 градусов.

"Пока атмосферное давление скачет, головы в некоторых граждан болят, зонты актуальны, жителям Юга Украины завтра понадобятся только темные очки и замечательные сарафанчики в нежные букетики", – говорит синоптик.

"Теплая погода будет и на Востоке Украины, но во время дождя временно будет свежеть", - добавляет она.

В большинстве областей Украины среда будет умеренно теплой, +20 +24 градуса, на Западе +18 +22 градуса.

В Киеве 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью холодновато, +12 +14 градусов, днем ​​в столице потеплеет до +21 +23 градусов.

По данным Диденко, уже с 19-го июля температура воздуха ощутимо повысится.