Австрія дала остаточний дозвіл на екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє DW із посиланням на прес-службу міністерства юстиції Австрії.

Вказується, що таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії.

Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію.

Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

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"Хто є пан Фірташ?"

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