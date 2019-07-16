Зеленский вытащил на свет Божий идею Януковича

Источник: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский поставил Министерству молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет задача разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады.

Прямая речь: "Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными".

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Детали: По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр. Глава НОК Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку – это зимняя Олимпиада 2030 года или летняя - в 2032 году.

Что произошло раньше: Экс-президент Виктор Янукович в свое время отстаивал идею проведения в Украине зимних Олимпийских игр. После Революции Достоинства в 2014 году Международный олимпийский комитет решил отказаться от заявки на Олимпиаду-2022.

История вопроса:

В 2010 году Янукович предложил подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Карпатах. Национальный олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой взялся продвигать эту идею.

В 2012 году Кабмин Николая Азарова утвердил технико-экономическое обоснование Национального проекта "Олимпийская надежда-2022". Столицей будущей Олимпиады был определен город Львов.

Дальнейшую координацию процесса осуществлял вице-премьер-министр Борис Колесников. Ориентировочной стоимостью проекта называли 10 миллиардов долларов.

После проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года тот же Колесников признался, что на его организацию Украина потратила около 5 миллиардов долларов, а вернула в казну около $1 миллиарда.

30 июня 2014 года стало известно, что Львов будет думать о заявке на Олимпиаду в 2026 году, а не продолжать претендовать на проведение Олимпиады-2022.

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