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Зустріч Зеленського і Трампа має пройти до візиту у Варшаву – Пристайко

Вівторок, 16 липня 2019, 14:58

Візит президента України Володимира Зеленського до США має відбутися до його візиту у Варшаву, запланованого на 1 вересня.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми дійсно плануємо візит в Польщу 1 вересня на запрошення президента Дуди. Офіційна українська сторона підтвердила свою участь. Там збереться багато лідерів, і, я думаю, президент США обов'язково приїде, враховуючи тему зустрічі у Варшаві (80 річниця початку Другої світової війни - ред.)", - зазначив Пристайко.

"Ми плануємо наш візит раніше. Ми плануємо ще деякі заходи, основну роль у цьому відіграє наше посольство у Сполучених Штатах", - підкреслив Пристайко, зазначивши, що "у нас є запрошення від президента Трампа, але конкретної дати поки немає".

Після відставки посла України в США Валерія Чалого ця робота триватиме під керівництвом тимчасового повіреного у справах, прізвище якого нині узгоджують, сказав дипломат.

За його словами, сторони нині визначають дати, "це пов'язано з графіками президентів".

Читайте також: "Американські виклики для Зеленського: ким стали США для України".

Теми: СШАЗеленськийТрамп
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