Встреча Зеленского и Трампа должна пройти до визита в Варшаву – Пристайко

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен состояться до его визита в Варшаву, запланированного на 1 сентября.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы действительно планируем визит в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды. Официальная украинская сторона подтвердила свое участие. Там соберется много лидеров, и, я думаю, президент США обязательно приедет, учитывая тему встречи в Варшаве (80-й годовщина начала Второй мировой войны - ред.) ", - отметил Пристайко.

"Мы планируем наш визит раньше. Мы планируем еще некоторые мероприятия, основную роль в этом играет наше посольство в Соединенных Штатах", - подчеркнул Пристайко, отметив, что "у нас есть приглашение от президента Трампа, но конкретной даты пока нет".

После отставки посла Украины в США Валерия Чалого эта работа будет продолжаться под руководством временного поверенного в делах, фамилия которого сейчас согласовывается, сказал дипломат.

По его словам, стороны сейчас определяют даты, "это связано с графиками президентов".

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