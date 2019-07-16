Встреча Зеленского и Трампа должна пройти до визита в Варшаву – Пристайко

253 просмотра
Вторник, 16 июля 2019, 14:58

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен состояться до его визита в Варшаву, запланированного на 1 сентября.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы действительно планируем визит в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды. Официальная украинская сторона подтвердила свое участие. Там соберется много лидеров, и, я думаю, президент США обязательно приедет, учитывая тему встречи в Варшаве (80-й годовщина начала Второй мировой войны - ред.) ", - отметил Пристайко.

"Мы планируем наш визит раньше. Мы планируем еще некоторые мероприятия, основную роль в этом играет наше посольство в Соединенных Штатах", - подчеркнул Пристайко, отметив, что "у нас есть приглашение от президента Трампа, но конкретной даты пока нет".

После отставки посла Украины в США Валерия Чалого эта работа будет продолжаться под руководством временного поверенного в делах, фамилия которого сейчас согласовывается, сказал дипломат.

По его словам, стороны сейчас определяют даты, "это связано с графиками президентов".

Читайте также: "Американские вызовы для Зеленского: кем стали США для Украины".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Зеленский Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Австрия дала окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США 16 июля 2019, 13:09
США и Россия поговорят о новом соглашении по контролю над вооружениями 16 июля 2019, 06:02
Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией 16 июля 2019, 04:44
Все новости
Главные новости
Совбез ООН собирает заседание из-за украинского закона о языке
Австрия дала окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США
В "нормандском формате" договорились о скором обмене пленными – Пристайко
У Зеленского хотят внеочередного заседания Рады до выборов
Все новости
исследование

Почему мы болтаем во сне

опрос

20 миллионов детей в мире не получило важных прививок

мнение

Почему сон так важен для здоровья?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів