СБУ разом з ФБР викрила міжнародну банду хакерів

Служба безпеки спільно з Федеральним бюро розслідувань і таємною службою США викрила міжнародну хакерську організацію на чолі з українцем.

Про це на брифінгу 16 липня заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

За словами Баканова, міжнародну хакерську організацію очолював українець Михайло Ритіков. Баканов додав, що Ритікову загрожує 50 років ув’язнення в США.

Одним з "клієнтів" Ритікова був хакер Євген Богачов. Богачов свого часу розробив шкідливе програмне забезпечення "ZeuS" за допомогою якого викрадалися особисті дані користувачів банків в інтернеті. Богачов входить до списку найбільш розшукуваних у США хакерів, за нього обіцяють винагороду у 3 млн доларів.

Зокрема, з серверів Ритікова запускалося шкідливе програмне забезпечення "ZeuS".

Хакери працювали у Dark Net – прихованій частині інтернету, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики тощо. Хакери посягали в інтернеті на інфраструктуру, органи влади в Україні, США, Японії та Європі.

Правоохоронці повідомили, що угруповання нараховує близько 10 основних учасників та десятки пособників, посередників у низці країн світу, а також тисячі клієнтів.

"Вони занепокоєні тим, що у руках спецслужб опинились сотні терабайт даних, які можуть стати доказами у сотнях кримінальних справ у всьому світі. За нашими оцінками, мова може йти про 40% російськомовного сегменту Dark Net", - підкреслив Баканов.

За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника департаменту кібербезпеки України Миколи Кулешова, справу в Україні було зареєстровано на початку 2019 року.

"11 липня було проведено 29 обшуків за місцем перебування Ритікова та його спільників. У ході обшуків було вилучено 146 серверів", - сказав Кулішов.

Ритікову і його посібнику повідомлено про підозру за ч.2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) та ч.3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Їм вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Кулешов вважає, що це не останні підозри у справі.

За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, спецоперацію виявилася однією з наймасштабніших в хакерскому світі за останні 10 років.