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СБУ вместе с ФБР разоблачила международную банду хакеров

Вторник, 16 июля 2019, 16:33

Служба безопасности совместно с Федеральным бюро расследований и тайной службой США разоблачила международную хакерскую организацию во главе с украинцем.

Об этом на брифинге 16 июля заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов.

По словам Баканова, международную хакерскую организацию возглавлял украинец Михаил Рытиков. Баканов добавил, что Рытикову грозит 50 лет тюрьмы в США.

Одним из "клиентов" Рытикова был хакер Евгений Богачев. Богачев в свое время разработал вредоносное программное обеспечение "ZeuS" с помощью которого похищались личные данные пользователей банков в интернете. Богачев входит в список самых разыскиваемых в США хакеров, за него обещают вознаграждение в 3 млн долларов.

В частности, с серверов Рытикова запускалось вредоносное программное обеспечение "ZeuS".

Хакеры работали в Dark Net - скрытой части интернета, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное. Хакеры посягали в интернете на инфраструктуру, органы власти в Украине, США, Японии и Европе.

Правоохранители сообщили, что группировка насчитывает около 10 основных участников и десятки пособников, посредников в ряде стран мира, а также тысячи клиентов.

"Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net", - подчеркнул Баканов.

По словам временно исполняющего обязанности начальника департамента кибербезопасности Украины Николая Кулешова, дело в Украине было зарегистрировано в начале 2019 года.

"11 июля было проведено 29 обысков по месту пребывания Рытикова и его сообщников. В ходе обысков было изъято 146 серверов", - сказал Кулешов.

Рытиков и его подельнику сообщили о подозрении по ч.2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и ч.3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Им уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кулешов считает, что это не последние подозрения по делу.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, спецоперацию оказалась одной из самых масштабных в хакерскому мире за последние 10 лет.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: СБУСШАхакеры
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