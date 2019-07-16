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Розстріли на Майдані: підозрюваного екс-беркутівця відпустили додому

Вівторок, 16 липня 2019, 16:43
Фото hromadske.ua
Екс-беркутівці Павло Аброськін (ліворуч) та Сергій Тамтура

Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт одного з екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.

Таке рішення винесла колегія на чолі з суддею Сергієм Дячуком 16 липня.

"Суд вважає за необхідне замінити раніше обраний щодо обвинуваченого Тамтури запобіжний захід у вигляді взяття під варту на більш м’який – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю", - оголосив суддя.

Тамтура перебуватиме під домашнім арештом до 16 вересня. Екс-беркутівця звільнили у залі суду.

Чотирьом іншим підозрюваним екс-беркутівцям – Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку і Олегу Янишевському – суд продовжив утримання під вартою на 60 діб, до 14 вересня.

Таке рішення Дячука присутні у залі суду зустріли вигуками "Ви їх будете по черзі випускати?" і "Беркути – ганьба держави!".

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Нагадаємо:

  • Екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
  • У лютому 2014 року бійців спецроти "Беркуту" Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка затримали за підозрою у розстрілі активістів Євромайдану.  
  • У березні-квітні 2014 року за підозрою у розстрілі майданівців затримали екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовніка.
  • У липні 2014 року затримали ще одного підозрюваного у цьому злочині – екс-беркутівця Олега Янишевського.
  • Суд їх усіх арештував.
  • У вересні 2014 року Садовніка відпустили під домашній арешт, а у жовтні 2014 року екс-командир роти "Беркута" втік.
  • Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану у лютому 2014 року.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданБеркутсуд
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