Розстріли на Майдані: підозрюваного екс-беркутівця відпустили додому

Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт одного з екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.

Таке рішення винесла колегія на чолі з суддею Сергієм Дячуком 16 липня.

"Суд вважає за необхідне замінити раніше обраний щодо обвинуваченого Тамтури запобіжний захід у вигляді взяття під варту на більш м’який – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю", - оголосив суддя.

Тамтура перебуватиме під домашнім арештом до 16 вересня. Екс-беркутівця звільнили у залі суду.

Чотирьом іншим підозрюваним екс-беркутівцям – Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку і Олегу Янишевському – суд продовжив утримання під вартою на 60 діб, до 14 вересня.

Таке рішення Дячука присутні у залі суду зустріли вигуками "Ви їх будете по черзі випускати?" і "Беркути – ганьба держави!".

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