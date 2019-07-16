МОЗ звинуватила СБУ і ДБР у фабрикуванні справи проти директора експертного центру

Міністерство охорони здоров’я заявило, що СБУ і ДБР прийшли в Державний експертний центр МОЗ, аби вручити підозру нинішньому директору Тетяні Думенко.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило міністерство.

В МОЗ заявляють, що кримінальні провадження – сфабриковані, а дії СБУ і ДБР у відомстві назвали "атакою на прозорість і чесність у сферах роботи ДЕЦ, зокрема щодо реєстрації ліків".

"Головна причина таких дій — директор ДЕЦ зупинила схему збагачення на оренді приміщень для підприємства. Офіційна причина — господарські питання, які виникли на ґрунті попередніх управлінських рішень та за ініціативи окремих бізнес-структур з метою перешкоджання безперебійної роботи підприємства", - сказано у повідомленні.

"Тож нині прозорість і чесність ключових напрямків діяльності ДЕЦ під загрозою. Це і реєстрація ліків, і електронний реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, і клінічних досліджень", - додали у міністерстві.