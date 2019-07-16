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МЗ обвинила СБУ и ГБР в фабрикации дела против директора экспертного центра

Вторник, 16 июля 2019, 18:12

Министерство здравоохранения заявило, что СБУ и ГБР пришли в Государственный экспертный центр МОЗ, чтобы вручить подозрение нынешнему директору Татьяне Думенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило министерство.

В Минздраве заявляют, что уголовные производства – сфабрикованы, а действия СБУ и ГБР в ведомстве назвали "атакой на прозрачность и честность в сферах работы ДЭЦ, в том числе по регистрации лекарств".

"Главная причина таких действий – директор ДЭЦ остановила схему обогащения на аренде помещений для предприятия. Официальная причина – хозяйственные вопросы, возникшие на почве предыдущих управленческих решений и по инициативе отдельных бизнес-структур с целью препятствования бесперебойной работы предприятия", - сказано в сообщении.

"Поэтому сейчас прозрачность и честность ключевых направлений деятельности ДЭЦ под угрозой. Это и регистрация лекарств, и электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии и клинических исследований", - добавили в министерстве.

Украинская правда
Темы: МинздравГБРСБУ
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