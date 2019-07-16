Генпрокуратура викликала Добкіна на допит стосовно "замаху на Януковича"

190 переглядів
Вівторок, 16 липня 2019, 20:00

Джерело: повістка Добкіну на сайті Генпрокуратури, Інтерфакс-Україна

Народний депутат Михайло Добкін 25 липня має з'явитися на допит в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Пряма мова: "Вам необхідно з'явитися 25 липня 2019 року об 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для допиту як свідка в кримінальному провадженні №42015000000001067".

Деталі: Генпрокуратура почала кримінальне провадження у травні 2015 року за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року.

Коли Янукович був президентом, Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 року в Харкові пройшов з'їзд депутатів, у якому мав взяти участь Янукович. Але Добкін, за його ж словами, нібито переконав президента на з'їзд не їхати.

Дізнатися більше:

Махінації з нудним обличчям. У чому ГПУ звинувачує Добкіна

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Розстріли на Майдані: підозрюваного екс-беркутівця відпустили додому
Омбудсмени попросять Путіна і Зеленського помилувати деяких засуджених – росЗМІ
КС визнав конституційною декомунізацію – джерело
Радбез ООН збирає засідання через український закон про мову
Усі новини
дослідження

Чому ми базікаємо уві сні

психологія

Як закоханість впливає на гени жінки

поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям