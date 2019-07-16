Генпрокуратура викликала Добкіна на допит стосовно "замаху на Януковича"

Джерело: повістка Добкіну на сайті Генпрокуратури, Інтерфакс-Україна

Народний депутат Михайло Добкін 25 липня має з'явитися на допит в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Пряма мова: "Вам необхідно з'явитися 25 липня 2019 року об 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для допиту як свідка в кримінальному провадженні №42015000000001067".

Деталі: Генпрокуратура почала кримінальне провадження у травні 2015 року за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року.

Коли Янукович був президентом, Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 року в Харкові пройшов з'їзд депутатів, у якому мав взяти участь Янукович. Але Добкін, за його ж словами, нібито переконав президента на з'їзд не їхати.

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