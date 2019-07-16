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Генпрокуратура вызвала Добкина на допрос о "покушении на Януковича"

Вторник, 16 июля 2019, 20:00

Источник: повестка Добкину на сайте Генпрокуратуры, Интерфакс-Украина

Народный депутат Михаил Добкин 25 июля должен явиться на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Прямая речь: "Вам необходимо явиться 25 июля 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42015000000001067", - говорится в повестке.

Детали: Генпрокуратура начала уголовное производство в мае 2015 года по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

Когда Янукович был президентом, Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был участвовать Янукович. Но Добкин, по его же словам, якобы убедил президента на съезд не ехать.

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