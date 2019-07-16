Поліція знайшла застреленим з рушниці кандидата у депутати

Джерело: Поліція Миколаївської області

У місті Первомайськ Миколаївської області поліція знайшла застреленим кандидата в народні депутати.

Пряма мова: "Сьогодні близько 19:30 у місті Первомайськ у боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати України, з вогнепальним пораненням".

Деталі: Головною версією поліції є самогубство. Правоохоронці припускають, що чоловік вистрелив собі у груди мисливською рушницею, що лежала поруч із тілом загиблого.

За даними миколаївського видання "Преступности.нет", ім'я небіжчика - Василь Мосякін, ішов на вибори в окрузі №132 від "Опозиційного блоку", раніше був депутатом у "Партії регіонів".

За ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу розпочато кримінальне провадження.