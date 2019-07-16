Полиция нашла застреленным из ружья кандидата в депутаты

Источник: Полиция Николаевской области

В городе Первомайск Николаевской области нашли застреленным кандидата в народные депутаты.

Прямая речь: "Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением".

Детали: Главной версией полиции является самоубийство. Правоохранители предполагают, что мужчина выстрелил себе в грудь охотничьим ружьем, которое лежало рядом с телом погибшего.

По признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса начато уголовное производство.