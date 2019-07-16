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Росія запевнила ООН, що в Криму навчаються українською і кримськотатарською

Вівторок, 16 липня 2019, 23:12

Джерело: Укрінформ

На засіданні Ради Безпеки ООН 16 липня стосовно закону України про мову Росія довела до відома інших країн-членів, що в окупованому нею Криму навчаються і українською, і кримськотатарською.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя: "До речі, у Криму можна ознайомитися з системою освіти трьома "державними" мовами Криму: російською, українською та кримськотатарською".

Водночас, українська делегація виклала свою версію мовної ситуації в освіті на окупованому Росією півострові.

Постпред України в ООН Володимир Єльченко: "У Криму діяли сім українських і 15 кримськотатарських шкіл до російської окупації 2014 року. Окупаційна влада закрила всі українські та половину кримськотатарських шкіл".

Теми: ООНРосіяКримкримські татари
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