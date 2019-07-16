Россия заверила ООН, что в Крыму учатся на украинском и крымскотатарском

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Вторник, 16 июля 2019, 23:12

Источник: Укринформ

На заседании Совета Безопасности ООН 16 июля, посвященному закону Украины о языке, Россия уведомила других стран-членов о том, что в оккупированном ею Крыму обучаются и на украинском, и на крымскотатарском.

Постпред России в ООН Василий Небензя: "Кстати, в Крыму можно ознакомиться с системой образования на трех "государственных" языках Крыма: русском, украинском и крымскотатарском".

В то же время, украинская делегация изложила свою версию языковой ситуации в образовании на оккупированном Россией полуострове.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко: "В Крыму действовали семь украинских и 15 крымскотатарских школ до российской оккупации 2014 года. Оккупационные власти закрыли все украинские и половину крымскотатарских школ".

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Темы: ООН Росcия Крым крымские татары


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