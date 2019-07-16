Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція знайшла киянина, який погрожував розправою кандидату на виборах

Вівторок, 16 липня 2019, 23:45

Джерело: Поліція Хмельницької області

У Шепетівці на Хмельниччині чоловікові з Києва, який погрожував вбивством 30-річному кандидату в народні депутати, поліція оголосила про підозру.

Пряма мова: "Працівники Шепетівського відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід і виклик до суду для обрання запобіжного заходу мешканцю м. Київ, якого підозрюють у погрозі вбивством кандидату у депутати Верховної Ради".

Деталі: Поліція проаналізувала відео з камер спостереження на місці, де невідомі погрожували політику. Також опитала підозрюваних та усіх можливих свідків у Києві та Шепетівці.

 

Що сталося раніше: 14 липня кандидат у нардепи по округу №190 повідомив поліції, що йому погрожували фізичною розправою, якщо не відмовиться від участі у виборах. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 129 Кримінального кодексу - "погроза вбивством".

Українська правда
Теми: поліціявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: