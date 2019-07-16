Джерело: Поліція Хмельницької області

У Шепетівці на Хмельниччині чоловікові з Києва, який погрожував вбивством 30-річному кандидату в народні депутати, поліція оголосила про підозру.

Пряма мова: "Працівники Шепетівського відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід і виклик до суду для обрання запобіжного заходу мешканцю м. Київ, якого підозрюють у погрозі вбивством кандидату у депутати Верховної Ради".

Деталі: Поліція проаналізувала відео з камер спостереження на місці, де невідомі погрожували політику. Також опитала підозрюваних та усіх можливих свідків у Києві та Шепетівці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 129 Кримінального кодексу "Погроза вбивством".

Що сталося раніше: 14 липня слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством кандидату по округу №190. Останній повідомив поліції, що йому погрожували фізичною розправою, якщо він не відмовиться від участі у передвиборчій кампанії.