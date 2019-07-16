Поліція знайшла киянина, який погрожував вбити кандидата на виборах

978 переглядів
Вівторок, 16 липня 2019, 23:45

Джерело: Поліція Хмельницької області

У Шепетівці на Хмельниччині чоловікові з Києва, який погрожував вбивством 30-річному кандидату в народні депутати, поліція оголосила про підозру.

Пряма мова: "Працівники Шепетівського відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід і виклик до суду для обрання запобіжного заходу мешканцю м. Київ, якого підозрюють у погрозі вбивством кандидату у депутати Верховної Ради".

Деталі: Поліція проаналізувала відео з камер спостереження на місці, де невідомі погрожували політику. Також опитала підозрюваних та усіх можливих свідків у Києві та Шепетівці.

 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 129 Кримінального кодексу "Погроза вбивством".

Що сталося раніше: 14 липня слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством кандидату по округу №190. Останній повідомив поліції, що йому погрожували фізичною розправою, якщо він не відмовиться від участі у передвиборчій кампанії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поліція знайшла застреленим з рушниці кандидата у депутати 16 липня 2019, 21:40
Поліція викрила мережу підкупу виборців для нардепа з "Відродження" 16 липня 2019, 19:00
Знайшли СМС-кривдника партії Вакарчука, це агітатор "ЄС" Порошенка – поліція 16 липня 2019, 18:00
Усі новини
Головні новини
Екстрадиція Фірташа затягується до зими – Віденський суд
Поліція знайшла застреленим з рушниці кандидата у депутати
Знайшли СМС-кривдника партії Вакарчука, це агітатор "ЄС" Порошенка – поліція
Поліція викрила мережу підкупу виборців для нардепа з "Відродження"
Усі новини
світ

Дивні страви, які ви можете скуштувати у McDonald's різних країн світу

психологія

5 причин, чому в вас погані стосунки з грошима

здоров'я

Як не перетворити їжу на ворога