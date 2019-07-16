Полиция нашла киевлянина, который угрожал убить кандидата на выборах

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Вторник, 16 июля 2019, 23:45

Источник: Полиция Хмельницкой области

В Шепетовке Хмельницкой области мужчине из Киева, который угрожал убийством 30-летнему кандидату в народные депутаты, полиция объявила о подозрении.

Прямая речь: "Сотрудники Шепетовского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения и вызов в суд жителю г. Киев, которого подозревают в угрозах убийством кандидату в депутаты Верховной Рады".

Детали: Полиция проанализировала видео с камер наблюдения на месте, где неизвестные угрожали политику. Также опросила подозреваемых и всех возможных свидетелей в Киеве и Шепетовке.

 

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 129 Уголовного кодекса "Угроза убийством".

Что произошло раньше: 14 июля следователи открыли уголовное производство по факту угрозы убийством кандидату по округу №190. Последний сообщил полиции, что ему угрожали физической расправой, если он не откажется от участия в предвыборной кампании.

Украинская правда

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Темы: полиция виборы


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