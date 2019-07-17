Зеленський зателефонував Меркель, говорили про транзит газу і війну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це в офіційній заяві повідомляє сайт Президента.

У Офісі Зеленського повідомляють, що співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Окремо наголосивши на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів, а також завершенні процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

Володимир Зеленський та Ангела Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України.

Окрема увага була приділена обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

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