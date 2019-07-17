Зеленський зателефонував Меркель, говорили про транзит газу і війну
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це в офіційній заяві повідомляє сайт Президента.
У Офісі Зеленського повідомляють, що співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Окремо наголосивши на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів, а також завершенні процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.
Володимир Зеленський та Ангела Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України.
Окрема увага була приділена обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.
Нагадаємо:
- 11 липня Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним." Тоді в Офісі Президента повідомили, що ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі.