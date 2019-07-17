Зеленский позвонил Меркель, говорили о транзите газа и войне

79 просмотров
Среда, 17 июля 2019, 00:45

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом в официальном заявлении сообщает сайт Президента.

В Офисе Зеленского сообщают, что собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Отдельно подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним:

  • 11 июля Президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в Офисе Президента сообщили, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Меркель Донбасс газ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Встреча Зеленского и Трампа должна пройти до визита в Варшаву – Пристайко 16 июля 2019, 14:58
Зеленский вытащил на свет Божий идею Януковича 16 июля 2019, 14:10
Команда Зеленского ждет от новой Рады изменений по декларациям и поправкам Лозового 16 июля 2019, 13:11
Все новости
Главные новости
Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы – Венский суд
Полиция нашла застреленным из ружья кандидата в депутаты
Нашли СМС-обидчика партии Вакарчука, это агитатор "ЕС" Порошенко – полиция
Полиция разоблачила сеть подкупа избирателей для нардепа из "Возрождения"
Все новости
психология

Как влюбленность влияет на гены женщины

здоровье

Как не превратить еду на врага

мнение

В милениалив растет "рог" от использования телефонов. Так ли это?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів