Зеленский позвонил Меркель, говорили о транзите газа и войне
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом в официальном заявлении сообщает сайт Президента.
В Офисе Зеленского сообщают, что собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Отдельно подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.
Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.
Напомним:
- 11 июля Президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в Офисе Президента сообщили, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.