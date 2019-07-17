Зеленский позвонил Меркель, говорили о транзите газа и войне

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом в официальном заявлении сообщает сайт Президента.

В Офисе Зеленского сообщают, что собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Отдельно подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним: