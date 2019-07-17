Голова МВФ написала заяву про відставку

8155 переглядів
Середа, 17 липня 2019, 02:53

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що подала у відставку.

Про це йдеться в її заяві, опублікованому на сайті Фонду.

"Я зустрілася з Виконавчою радою та підтвердила свою відставку з поста директора-розпорядника МВФ 12 вересня 2019 року. Тепер, коли мою кандидатуру висунули на посаду голови Європейського Центробанку, та це забере багато часу я прийняла це рішення в інтересах Фонду", - заявила Лагард.

Очільниця МВФ додала, що не буду виконувати обов'язки по роботі аж до самого відходу з Фонду.

Нагадаємо:

  • 3 липня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард була номінована на посаду президента Європейського центрального банку.
  • Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, нагадав, що МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: МВФ відставка


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Місія МВФ може прибути в Україну в серпні – Герус 5 липня 2019, 15:54
Букмекери назвали головного претендента на посаду голови МВФ 5 липня 2019, 04:42
У МВФ розповіли, як прискорити економічне зростання в Україні 3 липня 2019, 10:47
Усі новини
Головні новини
Суд Москви продовжив арешт полоненим морякам до осені
Парубій забракував прохання Зеленського про засідання Ради
СБУ 2 роки тому затримала особу, причетну до перевезення російського "Бука"
Смешко на погрози Гриценка: Полковнику, припиніть істерику
Усі новини
їжа

Як київський шеф-кухар переосмислює традиційні рецепти

Досвід

Коли робота приносить кайф: історії завгоспа, вчителя, майстра та актриси

думка

Чому сон такий важливий для здоров'я?