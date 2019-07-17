На Закарпаття приїхала делегація з Угорщини
15 і 16 липня на Закарпаття прибули дві делегації з Угорщини, зокрема міністр закордонних справ Петер Сіярто.
Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко, передає Громадське.
Раніше в МЗС України наголосили, що офіційним особам Угорщини рекомендовано до завершення виборів в Україні утриматися від поїздок на Закарпаття та інших заходів, які можуть бути розцінені як агітація. Очільнику угорського МЗС пропонували приїхати на зустріч до Києва для проведення консультацій - повідомив Пристайко.
Київ пропонував угорцям відвідати Закарпаття після парламентських виборів, "Проте на жаль, нас угорська сторона не почула і вирішила робити так, як вона робить вже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою", — сказав Пристайко.
Він зазначив, що МЗС України та ОПУ вживатимуть заходів для того, аби подібні ситуації не повторювались.
Нагадаємо:
- У консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти.
- Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.
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