В Закарпатье приехала делегация из Венгрии

15 и 16 июля на Закарпатье прибыли две делегации из Венгрии, в частности министр иностранных дел Петер Сиярто.

Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, передает Громадське.

Ранее в МИД Украины отметили, что официальным лицам Венгрии рекомендовано до завершения выборов в Украине воздержаться от поездок в Закарпатье и других мероприятий, которые могут быть расценены как агитация. Главе венгерского МИД предлагали приехать на встречу в Киев для проведения консультаций - сообщил Пристайко.

Киев предлагал венграм посетить Закарпатье после парламентских выборов, "Однако к сожалению, нас венгерская сторона не услышала и решила делать так, как она делает уже некоторое время. Я считаю, что эта практика является недопустимой", - сказал Пристайко.

Он отметил, что МИД Украины и ОПУ принимут меры для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Напомним: