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В Закарпатье приехала делегация из Венгрии

Среда, 17 июля 2019, 06:06

15 и 16 июля на Закарпатье прибыли две делегации из Венгрии, в частности министр иностранных дел Петер Сиярто.

Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, передает Громадське.

Ранее в МИД Украины отметили, что официальным лицам Венгрии рекомендовано до завершения выборов в Украине воздержаться от поездок в Закарпатье и других мероприятий, которые могут быть расценены как агитация. Главе венгерского МИД предлагали приехать на встречу в Киев для проведения консультаций - сообщил Пристайко.

Киев предлагал венграм посетить Закарпатье после парламентских выборов, "Однако к сожалению, нас венгерская сторона не услышала и решила делать так, как она делает уже некоторое время. Я считаю, что эта практика является недопустимой", - сказал Пристайко.

Он отметил, что МИД Украины и ОПУ принимут меры для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Напомним:

  • В консульстве Венгрии в Берегове гражданам Украины выдают венгерские паспорта.
  • Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинским властям.

Темы: ВенгрияМИД
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