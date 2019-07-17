У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію

Росія розгляне можливість скасування заборони на авіаперельоти, якщо будуть усунені загрози безпеки росіян.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти".

"Сподіваємося, що грузинська влада зуміє стабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні та усунути існуючі загрози для безпеки росіян, - сказав він.

Якщо це станеться, буде розглянута можливість скасування прийнятих Росією санкцій, в тому числі зняття заборони на авіаперевезення в Грузію.

Нагадаємо: