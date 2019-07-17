У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
Середа, 17 липня 2019, 06:40
Росія розгляне можливість скасування заборони на авіаперельоти, якщо будуть усунені загрози безпеки росіян.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти".
"Сподіваємося, що грузинська влада зуміє стабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні та усунути існуючі загрози для безпеки росіян, - сказав він.
Якщо це станеться, буде розглянута можливість скасування прийнятих Росією санкцій, в тому числі зняття заборони на авіаперевезення в Грузію.
Нагадаємо:
- Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
- Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
- Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.
- У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.